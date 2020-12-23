شكرا لقرائتكم خبر عن درة فى صورة رومانسية مع زوجها هانى سعد وقت شروق الشمس فى عرض البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية درة زروق جمهورها ومتابعيها صورة من أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرا خلالها وسط البحر وخلفهما شروق الشمس، معلقة عليها "إشراق"، وذلك بعد مرور حوالي شهر ونصف على زواجهما .



درة

وكانت الفنانة التونسية درة قد كشفت سبب بكائها فى حفل زفافها على المهندس هانى سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية، حيث تذكرت فى هذه اللحظة والدها المتوفى ووالدتها التى لم تتمكن من حضور زفافها بسبب حالتها الصحية، فاختلطت مشاعرها بين الفرحة والحزن، مؤكدة مرة أخرى عدم مخالفتها للقانون التونسى وأن زوجها مطلق وبذلك لا تعتبر هى زوجة ثانية، والدليل أن زواجها تم توثيقه فى الخارجية المصرية والتى خاطبت به الخارجية التونسية والتى كانت لا تسمح بتسجيله بحالة أنها كانت زوجة ثانية.



درة وزوجها

وقالت درة، خلال مداخلتها مع إذاعة "موازييك" التونسية، "أنا لم أخالف القانون.. وماعملتش حاجة حرام"، كما أشارت إلى أنها "فوجئت كثيرا بالهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتة إلى أن هناك أطرافاً هدفها بث الشائعات، وبخصوص تصريحات النائبة السابقة بالبرلمان التونسى فاطمة المسدى، أجابت درة بأنها لم تكن تعرفها من قبل وستقاضيها، وأن القضاء سيأخذ مجراه.

كما سبق ووجهت النجمة درة الشكر لزوجها المهندس هانى سعد على تحمله انشغالها بعد الزفاف، بتصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وقالت درة، في تصريحات تليفزيونية بالعربى: "عايزة أشكر جوزى إنه مستحملنى إن أنا بصور دلوقتى بصراحة