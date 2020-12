شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من وفاتها .. ويتنى هيوستن مادة خصبة لشاشات السينما والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفترة المقبلة سيشهد عشاق و محبى النجمة الراحلة ويتنى هيوستن فترة أكثر تميز بالنسبة لهم حيث سيتم تقديم عدد من الاعمال التى سترصد الكثير من اسرار حياة ويتنى هيوستن التى توفيت فى عام فبراير 2012 ومازالت أيقونة لموسيقى البوب بشتى أنحاء العالم ، بالرغم من وفاتها منذ 8 سنوات إلا أن مازال لديها الكثير لتقدمه فى عالم الترفية و هو ما سيتم ترجمته على الشاشات الفترة المقبلة .



فقد ألمحت Lifetime سابقا إلى مشروع مخطط له حول أيقونة الموسيقى المحبوبة وابنتها، والآن أعلنت " Lifetime " عن خريطة برامجها الشتوية لعام 2021 ، ومن بين الأفلام الثلاثة التى تركز على ثقافة البوب ، هناك فيلم وثائقى يركز على مغنية البوب الراحلة وابنتها الراحلة.



يعد الفيلم الذى تبلغ مدته ساعتين ويحمل عنوان " Whitney & Bobbi" بتقديم نظرة متعمقة على الحياة الموازية والمصائر المأساوية للمغنية الحائزة على جائزة جرامى وابنتها بوبى كريستينا ، وكلاهما واجه صراعات مماثلة طوال حياتهما من قبل ، بدء من اللجوء إلى تناول المخدرات والكحول لتخدير الألم وضغوط الحياة ، و سيتناول الفيلم الوثائقى تقلبات قصصهم الشخصية جنبا إلى جنب مع التحدث مع عدد من الأصدقاء وأفراد العائلة الأقرب إليهم.

و من المعروف أن قبل وفاة ويتنى هيوستن ، بدأت هى وابنتها العمل على اعمال موسيقية جديدة ، حيث كانت ابنتها "بوبى كريستينا" مغنية وممثلة طموحة.



من جهة أخرى يتنظر عشاق النجمة الراحلة عمل آخر يستعرض العديد من تفاصيل حياتها ، و ذلك بعد تداول عدد من التقارير أن النجمة العالمية ناعومى آكى تبدو هى الأنسب لكى تلعب دور النجمة العالمية الراحلة ويتنى هيوستن فى فيلم سيرة ذاتية جديد ، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " ام ان أى " و " هوليوود ريبورتر " ، و الفيلم يحمل عنوان " I Wanna Dance With Somebody " ، ومن المقرر أن يتم إطلاقه فى نوفمبر 2022 ، و وفقا لـ The Hollywood Reporter ، تجرى حاليا ناعومى آكى مفاوضات بشأن الدور .

كان آخر ظهور للنجمة ناعومى آكى على الشاشة الفضية كان من خلال " Star Wars: Rise of Skywalker " حيث لعبت شخصية تدعى " Jannah " .

وفيلم " I Wanna Dance With Somebody " من تأليف أنتونى مكارتن، ومن إخراج ستيلا ميجى .

قالت ميجى لصحيفة هوليوود ريبورتر: "لقد أمضينا الجزء الأكبر من العام الماضى فى بحث شامل عن ممثلة يمكن أن تجسد ويتنى هيوستن، وفى الحقيقة لقد أبهرتنا ناعومى آكى فى كل مرحلة من مراحل العملية، لقد تأثرت بقدرتها ".

الفيلم هو احتفال مبهج وعاطفى بحياة وموسيقى ويتنى هيوستن، التى تعد أعظم مطربة بوب فى كل العصور، و يستعرض العمل رحلتها من الغموض إلى النجومية الموسيقية .



وتخليدا لذكرى ويتنى هيوستن واعترافا بموهبتها الساحرة التى لا تنسى فقد أبدعت فنانة مود لومير فى تقديم لوحة جدارية شاهقة للراحلة ويتنى هيوستن من خلال تجميع أكثر من 1000 قطعة زجاجية فى مبنى سكنى فاخر فى نيويورك ، بينما كانت لوحه الفسيفساء التى يبلغ طولها 19 قدما و 28 قدما أكثر من مجرد تكريم للمغنية الشهيرة الراحلة ، التى ولدت فى نيوارك وغنت فى جوقة الإنجيل فى كنيسة نيو هوب المعمدانية عندما كانت طفلة ، لكن اللوحة كانت بمثابة وسيلة لتذكير السكان مع الزائرين بأن هيوستن بدأت بدايتها فى مدينة بريك ، وهو مكان له جذور موسيقية غنية ، و حسب موقع " nj " أنه تم الكشف عن العمل الفنى مؤخرا فى حفل افتراضى ، و الأمر استغرق حوالى أربعة أشهر لوضع القطع معا بشكل صحيح وشهرا آخر لوضعها على المبنى .



