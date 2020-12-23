"لحظة غالية".. حلا شيحة تنشر صورة رفقة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "حلا" في الصورة وهي جالسة رفقة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وعلّقت: "لحظة غالية مع أغلى الناس". وعرض للفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.

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