هكذا احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد نجلها "عبد الرحمن"، صباح اليوم الأربعاء.
ونشرت أنغام صورتين، واحدة تجمعهما، وأخرى لنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته، ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة، ابني عبدالرحمن عقبال ميت سنة يا روحي".
وطرحت أنغام مؤخرا ألبوم "مزح"، ويضم الألبوم عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".
وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، بشــار سلطان، وغيرهم.
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