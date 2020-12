وفاة المنتج والمؤلف ديفيد جيلر عن عمر 77 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي ديفيد جيلر منتج ومؤلف سلسلة "Alien" الشهيرة، عن عمر يناهز 77 عاما، حسب موقع "فاريتي".

وحسب الموقع، توفي جيلر في منزله في بانكوك بتايلاند يوم السبت 19 ديسمبر، وأعلن خبر الوفاة صديقه والتر هيل منتج Alien.

وقال هيل في بيان له: "ديفيد كان شخص مميز جدا.. من الصعب وصف سحر شخصيته فهو مضحك، واسع الاطلاع، قارئ جيدة للغاية، لقد كان لي شرف الكتابة والإنتاج معه، والأهم من ذلك، أن أحظى بصداقته الوثيقة والعميقة لما يقرب من 50 عاما".

بدأ جيلر مشواره في عام 1962 عندما كتب teleplay في حلقة من مسلسل "The Gallant Men" على قناة ABC، وكتب وشارك في كتابة أعمال مهمة منها "The Money Pit" و"Fun With Dick and Jane" و"Southern Comfort" و"Parallax View"، كما أنتج سلسلتي "Tales from the Crypt" و"Tales from the Cryptkeeper" وغيرها.