عمرو عرفة يكشف عن أول بوستر لفيلم "أهل الكهف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– بهيرة فودة:
كشف المخرج عمرو عرفة، عن أول بوستر لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وكشف "عرفة" عن أسماء أبطال العمل حسب الظهور، وهم: "محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني".
فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.
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