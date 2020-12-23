بعد إصابتها بكورونا.. محمد قماح يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الحالة الصحية لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد قماح، مساء أمس الثلاثاء، عن إصابة والدته بفيروس كورونا، وطلب المساعدة في البحث عن مستشفى يقوم بنقلها إليه، وذلك بعد قضائها فترة بالعزل المنزلي.

قماح تحدث عن تفاصيل حالة والدته الصحية، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "والدتي كانت في عزل منزلي بعد ظهور بعض أعراض إصابتها بكورونا، ومع شعورها بضيق في التنفس، احتاجت النقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم حجزها أمس الثلاثاء في إحدى المستشفيات في مصر الجديدة، ويرافقها والدي".

وأضاف: "والدتي تعاني من انخفاض نسبة الأكسجين، وأدعو الله أن يكرمها وكل المرضى بالشفاء والصحة".

وكتب محمد قماح، أمس عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أي توصيات لمستشفى كورونا، أمي أصيبت بكورونا الرجاء المساعدة".

وكان المطرب محمد قماح قد طرح مؤخرا كليب أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، بعد تصويرها في حديقة "زد بارك" التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية خالد رؤوف، جيتار هيثم الشراقي، طبلة حازم زيدان، وإخراج إيهاب بهجت.