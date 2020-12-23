شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى أحدث ظهور مع والدها: لحظة غالية مع أغلى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستجرام"، بصورة جديدة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وظهرت بها وهى جالسة على قدمه، معلقة عليها قائلة: "لا شيء مثل هذه اللحظة مع أغلى شخص.. لحظة غالية مع أغلي الناس"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها منذ نشرها.



حلا شيحة ووالدها

يذكرأنه بعد فترة من الشائعات والأخبارعن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".



حلا شيحة

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو، عند نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها "شخص مهم أوى".

كما رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة وقتها على الأقاويل التى طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يترد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.