شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج والمؤلف ديفيد جيلر عن عمر يناهز الـ77 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى ديفيد جيلر منتج وكاتب سلسلة " Alien " وذلك عن عمر يناهز الـ ( 77 عاما ) ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " ان ام أى " .

وقد أفادت التقارير أن جيلر توفى فى منزله فى بانكوك بتايلاند يوم السبت (19 ديسمبر) بسبب إصابته بمرض السرطان، و قد تم الإعلان عن خبر وفاته من قبل صديقه القديم والترهيل وهو المنتج المشارك لـ Alien.



ديفيد جيلر

قال هيل فى بيان: "إذا كنت تعرف ديفيد ، فأنت تعلم أنه شخص مميز جدا .. من الصعب وصف سحر شخصيته فهو مضحك ، واسع الاطلاع ، قراءة جيدة للغاية ؛ لقد كان لى شرف الكتابة والإنتاج معه ، والأهم من ذلك ، أن أحظى بصداقته الوثيقة والعميقة لما يقرب من 50 عاما ".

يذكر أن ديفيد جيلر شارك قام بإنتاج عدد كبير من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، و من أبرزها : " Rebel Highway " و " W.E.I.R.D. World " و " Perversions of Science " و " Tales from the Crypt " ، و غيرهم .