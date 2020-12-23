- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج والمؤلف ديفيد جيلر عن عمر يناهز الـ77 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى ديفيد جيلر منتج وكاتب سلسلة " Alien " وذلك عن عمر يناهز الـ ( 77 عاما ) ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " ان ام أى " .
وقد أفادت التقارير أن جيلر توفى فى منزله فى بانكوك بتايلاند يوم السبت (19 ديسمبر) بسبب إصابته بمرض السرطان، و قد تم الإعلان عن خبر وفاته من قبل صديقه القديم والترهيل وهو المنتج المشارك لـ Alien.
ديفيد جيلر
قال هيل فى بيان: "إذا كنت تعرف ديفيد ، فأنت تعلم أنه شخص مميز جدا .. من الصعب وصف سحر شخصيته فهو مضحك ، واسع الاطلاع ، قراءة جيدة للغاية ؛ لقد كان لى شرف الكتابة والإنتاج معه ، والأهم من ذلك ، أن أحظى بصداقته الوثيقة والعميقة لما يقرب من 50 عاما ".
يذكر أن ديفيد جيلر شارك قام بإنتاج عدد كبير من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، و من أبرزها : " Rebel Highway " و " W.E.I.R.D. World " و " Perversions of Science " و " Tales from the Crypt " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المنتج والمؤلف ديفيد جيلر عن عمر يناهز الـ77 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.