شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات حطمن بعبع "مرات الأب"..شويكار أم حنون لأبناء فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يرتبط لقب "مرات الأب" فى الأذهان بمشاعر القسوة والعنف والتعذيب، حتى أنه أطلقت العديد من الأمثال الشعبية عن قسوة زوجة الأب، ورسخت هذه الصورة بعض الحوادث والأعمال الفنية، ولكن يبقى دائماً الخير والحنان والاحتواء والعديد من الصفات الطيبة فى كثير من النساء ، فلا يتغيرن حتى وإن أصبحت أى منهن يومًا فى موقع "مرات الأب".

وهناك عدد من نجمات الفن وضعتهن الظروف الإجتماعية فى موقع "مرات الأب"، فأعطت كل منهن نموذجًا حيًا للإنسانية بكل معانيها التى لا يغيرها أى ظرف أو موقع يوضع فيه الإنسان، وكن خير مثال لتحطيم بعبع زوجة الأب والصورة التقليدية الراسخة عنها فى الأذهان.

ومن بين هؤلاء النجمات الفنانة الكبيرة شويكار التى رحلت عن عالمنا فى أغسطس الماضى وكان من أبرز مشاهد جنازتها حرص محمد فؤاد المهندس ابن الفنان الكبير فؤاد المهندس على حمل جثمانها وأن يؤم صلاة الجنازة وكأنها أمه التى ولدته، حيث بدا عليه التأثر الشديد لوفاتها لشدة تعلقه بها.

وتحدث محمد فؤاد المهندس عن علاقته بالفنانة شويكار فترة زواجها من والده وبعد انفصالهما وحتى وفاتها فى حوار لليوم السابع.

وقال ابن الفنان الكبير:"بعد زواج والدى من «طنط شوشو» حرصت على التقرب لنا، وبالفعل اعتبرناها والدتنا، لأننا عشنا معها فترات طويلة منذ طفولتنا وشاركت فى تربيتنا"

وتابع :" تزوج أبى شويكار وكانت ابنتها منة عمرها 5 سنوات، واتفقا على ألا ينجبا وأن نتربى أنا ومنة وأخى أحمد معا كأشقاء وأبناء لهما معا، وبالفعل استمرت علاقتنا بطنط شوشو حتى بعد انفصالها عن أبى وبعد وفاته وحتى وفاتها، ونعتبر منة شقيقتنا الثالثة، وكان أبى يعتبرها ابنته وأخذت منه طباعا كثيرة، وكان بيننا ترابط وحب، كما أن المهندس وشويكار كان لا يفعلان شيئا بدوننا، وكنا نحن الثلاثة دائما معهم فى الخروج والسفر والبلاتوه"

وأكد محمد فؤاد المهندس أن والده كان لا يأكل إلا من يد شويكار، وتحرص هى دائما على إعداد الطعام الذى يحبه، ليجتمعوا جميعا على الطعام بعد المسرح، كما كان المهندس يحرص على متابعتهم دراسياً ويقوم بتوصيله هو وشقيقه ومنة ابنة شويكار للمدرسة فترة الامتحانات.

وأشار ابن فؤاد المهندس إلى أن العلاقة الطيبة والمحبة لم تنقطع حتى بعد طلاق المهندس وشويكار وأنها ظلت تطبخ الطعام الذى يحبونه وترسله لهم دائما وتطمئن عليهم .

وقال محمد فؤاد المهندس :" لا أعرف أسباب طلاق أبى وطنط شوشو ، ولم يتحدث أى منهما فيه، ولكن ظلت علاقتهما قوية بعد الطلاق، وقويت الصداقة بينهما، فكانت تحضر له الأكل الذى يحبه وترسله إليه، كما أنه كلما احتاج شيئا اتصل بها، فكانت ترد دائما «عنيا يافؤاد»، وكانت تقف بجواره إذا مرض وتكون أول شخص فى المستشفى، وكانت تحرص على زيارته دائما فى أواخر أيامه"

وأضاف :" عمرنا ما حسينا إنها مرات أب وبعد طلاقها من أبى سعينا أنا وأحمد ومنة كى يعودا لحياتهما الزوجية ولكن محاولاتنا باءت بالفشل، و ظلت علاقتنا بها قوية حتى وفاتها نزورها ونطمئن عليها وكانت تتابعنا وتعاملنا كأبنائها حتى أخر أيام حياتها، ونتعامل مع منة كأخت لنا نتواصل معها ونزورها بشكل مستمر"