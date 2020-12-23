شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يكشف البوستر الرسمى لـ"أهل الكهف" ويعلن قائمة أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عمرو عرفة القائمة الكاملة لأبطال فيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذى بدأ تصويره منذ أيام، كما نشر البوستر الرسمى للفيلم، وكتب عرفة عبر حسابه بموقع "تويتر" "الأبطال حسب الظهور أهل الكهف، محمود حميدة، مصطفى فهمى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبرى فواز، خالد النبوى، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقى، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومى فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربينى".



عمرو عرفة

بوستر فيلم أهل الكهف

وكان قد طلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا "أهل الكهف دعواتكم فيلم صعب بس هى دى حلاوة السيما"، وكتب له الفنان هانى رمزى "مبروك يا عمرو وإن شاء الله يكسر الدنيا".

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.