شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تنتعش سينمائيًا وتتعاقد على فيلمى "ليلة العيد" و "المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة نجلاء بدر على المشاركة في بطولة فيلمين جديدين مع المنتج أحمد السبكى، الأول هو "ليلة العيد" إخراج سامح عبد العزيز، والثانى "المحكمة" إخراج محمد أمين، لتستمر في الانتعاشة السينمائية خلال الفترة الأخيرة بعد غياب سنوات، حيث انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" إخراج نيفين شلبى.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم موضوع القهر الذى تتعرض له المرأة فى الحياة بوجه عام.



نجلاء بدر

فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، من المقرر البدء في تصوير مشاهد العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتنتظر نجلاء بدرعرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" على قناة ON، يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر، حيث تشارك في بطولته مع مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وبدأت مؤخراً تصوير دورها في "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأميركرارة.