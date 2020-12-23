استبدل صاحب له بـ "حمار" وسر خلافه مع أصالة.. حكايات جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

يحتفل الفنان جورج وسوف سلطان الطرب أو كما يلقبه البعض بـ "أبووديع"، اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، ، بعيد ميلاده.

ويعد جورج وسوف واحدا من أشهر المطربين على الساحة الغنائية على مستوى الوطن العربي، وقدم العديد من الأغنيات التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرا خلال مسيرته الفنية.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض الخليج 365 أبرز الحكايات والتصريحات لـ "أبو وديع" في يوم ميلاده:

ظهر جورج وسوف العام الماضي في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، وقال العديد من التصريحات، أبرزها إنه لم يتوقع النجاح الذي حققه وأن السبب في نجاحه هو عدم اعتماده على الفن "الهابط"، وتحدث عن مرضه وتغيير عضلات الفخذين مؤكدا انها كانت الخطوة الأصعب في حياته، كما اختصرعلاقته حاليًا الفنان كاظم الساهر بقوله: "اللي في القلب في القلب".

وتطرق في لقائه إلى حياته الشخصية وقال إنه لا يوجد خلاف بينه وبين أولاده، مشددا أنه يرفض أن يسلكوا طريق الفن والطرب: "خايف عليهم من الجو ده، كما رفض التطرق في الأسئلة إلى زوجته.

وعن علاقته بالفنانة السورية أصالة قال أن سبب غضبه منها كان بسبب موقفها من سوريا، قائلًا: "معنديش حاجة ضد أصالة وزعلي منها بسبب موقفها من سوريا وقالولي أصالة عايزة تزور سوريا وقلت تيجى وأنا مسؤول عن امنها".

ومن بين المفارقات الغريبة التي كشف عنها جورج وسوف، هي استبداله أحد أصدقائه بـ"حمار"، قائلًا: "اشتريت حمار وحطيته قدام البيت وكنت بعامله معاملة طيبة وحسنة وسميته على اسم صديق لي غير وفي".



وخلال اللقاء تحدث "أبو وديع"، عن أجمل مراحل حياته مؤكدًا إنها بعد سن الخمسين لإنه تعلم خلالها الكثير، وعن تقبيله ليد الفنان الراحل وديع الصافى، قال: "دي أقل حاجة إني أبوس إيديه، لم أخجل شئ يزيدني شرف وقيمة".

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أعرب جورج وسوف عن غضبه من كثرة الشائعات التي تُطلق من حين لآخر حول وفاته، قائلًا: "أنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات".