مرض عبلة كامل وطلاق ياسمين صبري وزواج منى فاروق.. شائعات طاردت الفنانين في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نجوم الفن دائما محاطون بالشائعات، والعام 2020 شهد انتشار الكثير منها حول العديد من الفنانين، ما بين إصابات بكورونا وزواج وطلاق ووفاة وغيرها.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز الشائعات التي طاردت الفنانين في 2020:



شائعة زواج شريف سلامة ورانيا منصور

ترددت شائعات في فبراير الماضي، حول ارتباط الفنانة رانيا منصور من النجم شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفى، ونفت "منصور" ذلك بعد تداول رواد مواقع ‏التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي بصحبة "شريف" بالسيارة، وقالت في تسجيل صوتي لبرنامج "et بالعربي"، أنها صُدمت من الخبر الذي تردد لأن ما يجمعها بشريف سلامة ما هو ‏إلا علاقة صداقة وعمل، وأن الفيديو الذي انتشر كان خلال توجههما وبصحبتهما الممثلة ميرا دياب، إلى موقع التصوير ‏الذي يجمعهم وهم يستمعون إلى أغنية.

كما نشر شريف سلامة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته داليا مصطفى، وكتب معلقا: "أغلى ما ‏في حياتي، الحب كله، العمر كله، الحبيبة، الصديقة، الزوجة، الأم، كل حاجة في حياتي، عمري ما اتمنيت أكتر من كده، بحبك العمر ‏كله".‏



شائعة وفاة عادل إمام

في مارس الماضي، انتشرت شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، ونفى ذلك في مداخلة برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدا تمتعه بصحة جيدة، وقال ساخرا: "عاوزني أموت ليه؟ أنا في البيت وتحت اللحاف وأقرأ الجرائد، وأحل الكلمات المتقاطعة".



شائعة إصابة محمد حماقي بكورونا

الفنان محمد حماقي طاردته شائعة الإصابة بكورونا في شهر مارس، وقال في مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام": "النهاردة جاتلي رسائل كتير جدا على واتساب، بسبب إن في إشاعة بتقول إني عندي كورونا، ولكن ده مش حقيقي خالص، أنا في البيت الحمد لله وكويس، وبشكركم جدا، وبطمنكم في نفس الوقت، وبطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم".



شائعة إصابة محيي إسماعيل بكورونا

وفي مارس أيضا انتشرت شائعات حول إصابة الفنان الكبير محيي إسماعيل بفيروس كورونا، ونفى ذلك ساخرا خلال مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي": "أنا معنديش كورونا، أنا عندي مكرونة، أنا كويس وزي العفريت، وبقول للي يكتب الحاجات دي إن قوة الحب أقوى من حب القوة".



شائعة وفاة أحمد بدير

في أبريل الماضي، انتشرت شائعة وفاة الفنان أحمد بدير، والذي نفاها قائلا في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث": "أنا مش عارف الشائعة دي جت منين.. تقريبا في مشهد في المسلسل بيتقال فيه جدو مات فحبوا يخلوه حقيقة، أنا موجود ومامتش.. أنا مزعلتش ولا بزعل ولا يصيبني التشاؤم من هذه الشائعات، لكن بخاف على المحبين ليّا وعلى عائلتي وأحفادي وقت تلقي الخبر كصدمة وهم ليسوا برفقتي وقتها، بدل ما الناس تتكلم عن أطباء الصحة وبطولاتهم في جبهة القتال ضد الفيروس اللعين بيطلعوا شائعات، والحقيقة مش فاهم إيه غرض اللى بيطلق الشائعة.. عايز يعكنن علينا مثلا؟ ربنا يسامحه".



شائعة زواج محمد عز ومنى فاروق

وفي مايو 2020، انتشرت شائعة حول زواج الفنان محمد عز من الفنانة منى فاروق، بعد تداول صورة لهما وهي بفستان الزفاف، ونفى "عز" الأمر، وكتب قائلا عبر "إنستجرام": "شائعة طبعا.. أنا متزوج الحمدلله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليّا، ملعون أبو السوشيل ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات.. الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحي) الجزء الثاني".

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شائعة انفصال شيرين عبد الوهاب.. وكورونا

في يونيو الماضي، انتشرت أنباء تشير إلى وجود خلافات بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، أدت لتحريرها محضرا ضده بالتعدى عليها، وفشل الفنان أحمد سعد الذي تدخل للصلح بينهما.

وحرص حسام حبيب، على تكذيب تلك الشائعات وأعاد تغريد تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر" فيها قوله تعالى:"فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"، كما نفت شيرين ذلك وكتبت في تغريدة لها عبر "تويتر": "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي".

وأصدر المكتب القانوني لشيرين بيانا للرد على تلك الشائعة، وفيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب أن علاقتها بزوجها حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدا بمعاملات مالية وكان دوره ومازال تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصها، وتهيب بالإعلام عدم الانسياق وراء من يروج الشائعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيدين الفني والإنساني".

كما انتشرت شائعات حول إصابة شيرين عبد الوهاب بكورونا، ونفت شيرين ذلك وأكدت أنها بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليها أعراض كورونا، ولم تخضع لعمل مسحة كما أشيع.



شائعة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

انتشرت شائعات في يوليو الماضي، حول طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ونفت "ياسمين" تلك الشائعات بنشرها صورة تجمعهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، واكتفت بوضع "قلب" على الصورة، ومن جانبه علّق "أبو هشيمة" قائلا: "بحبك".



شائعة وفاة مصطفى قمر

وفي نهاية سبتمبر الماضي، انتشرت شائعات حول وفاة المطرب مصطفى قمر، الأمر الذي نفاه مدير أعماله علي رشاد، وكتب عبر حسابه على"فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل.. في ناس تبث شائعات مش فاهم إيه الاستفادة اللي بترجع ليهم، غير إنهم تسببوا في أذى نفسي وقلق لأهل وأصدقاء وجمهور الفنان مصطفى قمر.. ربنا يشفي نفوسكم المريضة، حبيت أطمن كل اللي وصلته الشائعة وكلمني.. الدرش بخير والحمد لله".



شائعة حمل ياسمين عبد العزيز

وفي سبتمبر، انتشرت شائعات حول حمل النجمة ياسمين عبد العزيز بعد نشر زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعهما ظهر فيها وهو يضع يده على بطنها.

عقب ذلك، نشرت ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تشير إلى علاقة زيادة الوزن بالحب، وفيها : "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد "العوضي" قائلا: "ده أنت كده مع الشخص صح الصح".



شائعة خطوبة نبيلة عبيد

وانتشرت شائعات في سبتمبر أيضا، حول خطوبة الفنانة نبيلة عبيد، إلا أنها لم تصمت ووصفت الشائعة، في تسجيل صوتي، بأنها "كذب وكلام فارغ يشبه شائعات الوفاة على الفنانين".

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شائعة مرض عبلة كامل واعتزالها

وفي نوفمبر، انتشرت شائعات حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، وأنها في مرحلة متأخرة في صراعها مع هذا المرض، ولكن والد بناتها وطليقها الفنان أحمد كمال، نفى ذلك، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

ونقلت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة من الفنانة عبلة كامل لجمهورها، وقالت في برنامجها على قناة ON: "عبلة كامل قالتلي في مكالمة مدتها 45 دقيقة بالنص: أنا سليمة وصحتي كويسة ومش تعبانة خالص وأنا فرحانة جدا بحب الناس وعمري ما كنت أتصور إني محبوبة كده من الجمهور.. وأنا بقول بالنص لأَني بصراحة كنت حريصة على كلامها بدقة، وهي صوتها فعلا كان كويس".

وسألتها الحديدي في معرض المكالمة عن حقيقة اعتزالها، وردت عبلة كامل: "لا طبعا، أنا بحب التمثيل جدا، ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، وأنا شفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميلة جدا ومتنوعة، لكن مفيهاش دور يناسبني أو يستفز رغبتي في التمثيل، وأنا مستنية دور حلو أقدّمه للجمهور، وأنا متشكرة لكل واحد نفسه يشوفني على الشاشة".