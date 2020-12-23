شارك باستفتاء أفضل مسلسل عربي في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت الشاشات العربية في عام 2020 عدد كبير من الأعمال الدرامية، فلم يرفع صناع الدراما رايات الاستسلام أمام جائحة كورونا.

وشهد عام 2020 منافسة مصرية قوية إذ شارك عادل إمام بمسلسل "فلانتيو" للمخرج رامي إمام، وناقش من خلاله سلبيات عملية التعليم في مصر، وخاض السباق الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" و تدور أحداثه حول الصراع بين الأشقاء، والطمع الذي يفسد العلاقات الإنسانية.







وغيرت نيللي كريم في 2020 جلدها تماما، وقدمت مع آسر ياسين مسلسل"بـ 100 وش"، الأحداث تدور في قالب كوميدي، حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بالنصب والسرقة بذكاء، وبأسلوب كوميدي.

واستطاع أمير كرارة أن يعيد للأعمال الوطنية رونقها، حيق قدم مسلسل يحمل اسم "الاختيار" ويحكى قصة الضابط المصري أحمد المنسي.

كما سجلت يسرا، حضورا لافتا بمسلسل "خيانة عهد" وشاركها البطولة الفنانة السورية جومانة مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنا.





وكعادته بحث خالد النبوي عن الاختلاف، وقدم مسلسل تاريخي بعنوان "ممالك النار"، ونافس الفنان ياسر جلال بمسلسل "الفتوة"، ويوسف الشريف بمسلسل "النهاية ".

وتم عرض عدد من الأعمال الخليجية المهمة مثل "المنصة"، وهو مسلسل إماراتي عن حرب المعلومات والميديا، من تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج المخرج الألماني رودريغو كريشنار.

وشارك في السباق الدرامي المسلسل الكويتي "أم هارون" بطولة حياة الفهد، تدور الأحداث حول طبيبة يهودية تدعى أم هارون، تعاني من مشاكل عديدة بسبب ديانتها اليهودية، ومن الأعمال الكويتية التي جذبت الأنظار مسلسل "جنة هلي" للمؤلفة نوف المضف، وإخراج منير الزغبي.

وقدمت الدراما السعودية هذا العام مسلسل يعالج قضايا اجتماعية مهمة في إطار رومانسي، وهو "الميراث".

وتمكنت الدراما اللبنانية من سرقة الأضواء بعدة مسلسلات أهمها "عروس بيروت 2" بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيص وتقلا شمعون، ومسلسل "الساحر" لعابد فهد ومن تأليف إسلام كسيري، ومسلسل" النحات" بطولة باسل خياط ومن إخراج مجدي السميري.





ونافست الدراما السورية بمسلسل "الهيبة الرد" بطولة تيم حسن، ومن تونس شارك في مارثوان 2020 مسلسل "أولاد مفيدة 5".

وتدعو ”الخليج 365” قراءها للمشاركة في استفتاء العام، واختيار أفضل مسلسل عربي.