بلقيس وماجد المهندس في رأس الخيمة ليلة رأس السنة

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"الخليج 365" من بيروت: يستعد النجمان العربيان "ماجد المهندس وبلقيس" لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستشرف شركة "راشد السعيد" لتنظيم وتعهد الحفلات والفعاليات على الحفل الذي سيقام في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

ويتزامن الحفل الفني الساهر، الذي يرعاه مركز الحمرا الدولي بالتعاون مع غرفة تجارة رأس الخيمة، مع أجواء ساحرة يتخللها إطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في العالم.

وأبدى الفنان "ماجد المهندس" سعادته بالتواجد في دولة الإمارات وإحياء حفل رأس السنة في رأس الخيمة، مبدياً تفاؤله بالأجواء التي اعتاد الجمهور الذواق في الإمارات على إحداثها.

وقال في تصريحات خاصة: "إحياء الحفلات في الإمارات أمر رائع للغاية، فالنجوم يتواجدون هنا باستمرار.. وحفلات الإمارات دائماً تلقى نجاحاً مبهراً، حيث الجمهور الذواق الذي يشعل المسرح بالحماس والتفاعل".

من جهته، أكد "راشد السعيد"، مدير شركة "راشد السعيد" لتنظيم وتعهد الحفلات والفعاليات، أن تزامن الحفل مع أكبر عرض ألعاب نارية في العالم، أمر سيضفي جواً رائعاً على السهرة المرتقبة.

وأبدى تفاؤله بنجاح الحفل، مضيفا في تصريحات خاصة، أن "تواجد نجمين رائعين مثل ماجد المهندس وبلقيس، أمام جمهور ذواق وراقي في دولة الإمارات، أمر كفيل بنجاح الحفل".



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