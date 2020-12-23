شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن: صاحبى وأحن قلب قابلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أنغام بعيد ميلاد ابنها "عبد الرحمن"، ونشرت مجموعة صور معه عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "نور عيونى وصاحبى وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحى ويزيدك موهبة وطيبة ابنى عبد الرحمن عقبال ميت سنة يا روحى"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جمهور ومتابعى أنغام، مع الكثير من التعليقات المهنئة له، كما حرص عدد من النجوم على تهنئتها، فقالت النجمة لطيفة "ربنا يحميه ويخليه ويحافظ عليه"، وكتبت الإعلامية وفاء الكيلانى "ربنا يحميه".



انغام

وكانت قد ترددت مؤخرا الكثير من الأقاويل عن إصابة النجمة أنغام بفيروس كورونا، بعد إصابة راندا رياض مديرة أعمالها بالفيروس وزوجها الفنان محمد الشرنوبى، وهى ما نفته فى تصريحات لها، وأنها لا تختلط بمديرة أعمالها هذه الفترة، وتتواجد فى المنزل حاليًا، ولم تخضع لأى تحاليل للكشف عن إصابتها، وتستعد للسفر إلى الإمارات خلال أيام قليلة لإحياء حفل غنائى فى الشارقة آخر الشهر الحالى، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وذلك بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.



انغام وابنها



عبد الرحمن

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الجاليات العربية وجمهور أنغام فى دبى، وتقدم عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها بيا، عمرى معاك، اتجاه واحد، جنبك مكانى، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

وكانت النجمة أنغام طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".