شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بإطلالة مميزة و"ماسك" للحماية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وهي تتجول في بيفرلي هيلز، وبدت النجمة رائعة، وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الأخضر الزمردي ولم تتخل بالتأكيد عن ماسك الوجه للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر، وأكملت لوبيز إطلالتها بحقيبة "هيرماس" الشهيرة مع زوج من الأحذية الرياضية.



جينيفر لوبيز (1)



جينيفر لوبيز (2)

وعلي جانب آخر، تعاقدت جينيفر لوبيز علي فيلم " The Cipher"، المأخوذ من الكتاب الأكثر مبيعا الذي يحمل نفس الاسم للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.

من المنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم وسيعرض علي نتفليكس، وتقوم جي لو في الفيلم بدور نينا جيريرا، العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي"، وتجد جيريا نفسها قد تورطت في قضية سفاح بعدما نشر بشكل احترافي شفرات واحجيات معقدة عبر الإنترنت، وتتطابق الشفرات مع جرائم قتل تهدف للإيقاع بها في مطاردة.