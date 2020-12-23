- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بإطلالة مميزة و"ماسك" للحماية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وهي تتجول في بيفرلي هيلز، وبدت النجمة رائعة، وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الأخضر الزمردي ولم تتخل بالتأكيد عن ماسك الوجه للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر، وأكملت لوبيز إطلالتها بحقيبة "هيرماس" الشهيرة مع زوج من الأحذية الرياضية.
جينيفر لوبيز (1)
جينيفر لوبيز (2)
وعلي جانب آخر، تعاقدت جينيفر لوبيز علي فيلم " The Cipher"، المأخوذ من الكتاب الأكثر مبيعا الذي يحمل نفس الاسم للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.
من المنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم وسيعرض علي نتفليكس، وتقوم جي لو في الفيلم بدور نينا جيريرا، العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي"، وتجد جيريا نفسها قد تورطت في قضية سفاح بعدما نشر بشكل احترافي شفرات واحجيات معقدة عبر الإنترنت، وتتطابق الشفرات مع جرائم قتل تهدف للإيقاع بها في مطاردة.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز بإطلالة مميزة و"ماسك" للحماية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.