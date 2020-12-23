شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر دائما تحت الأضواء.. أحدث صور نجمة تليفزيون الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر تشعر دائما بالخوف من بٌعد الأضواء عنها، لذلك تحاول دائما لفت الأنظار إليها، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والتى تضم الملايين من محبى و عشاق امبراطورة المكياج الشهيرة .

نشرت كيلى جينر البالغة من العمر ( 23 عام ) على صفحتها الشخصية على موقع " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 204 ملايين شخص صورا جديدة ، حيث ظهرت كيلى بالصور التى التقطتها من داخل قصرها الفخم الموجود فى هولمبى هيلز بكاليفورنيا، وهى ترتدى فستانا ذات تصميم بسيط حمل توقع دار أزياء " Charlotte Knowles " وهو الدار المفضل لعدد كبير من نجمات العالم و أبرزهن جى جى حديد وشقيقتها بيلا حديد ، بينما وصل سعر فستان جينر الى 1971 جنية إسترلينى ، ولكى تكمل كيلى جينر ظهرت مرتدية حذاء ذات كعب عالى باللون الأسود و نظارة شمس ذات تصميم عصرى مذهل.

و قد حصدت صور كيلى جينر أكثر من 9.7 مليون LIKES خلال 14 ساعة فقط من نشر الصور على إنستجرام .



صور كيلي جينر تحصد أكثر من 9.7 مليون LIKES صور كيلي جينر تحصد أكثر من 9.7 مليون LIKES

يذكر أن كيلى جينر تعلم جيدا كيف تلفت الأنظار نحوها، وروجت كيلى جينر شهر نوفمبر الماضى لمجموعتها الخاصة بالعناية بالبشرة الجديدة، وذلك فى خطوة جديدة من أجل توسيع إمبراطوريتها المذهلة، حيث ظهرت جينر البالغة من العمر (23 عاما) باحدى الصور وهى تستحم فى حوض رخامى ملىء بالورد ذات اللون الوردى عندما قدمت مجموعتها الجديدة من منتجات الاستحمام ، وظهرت النجمة العالمية كيلى جينر فى الصورة و هى ترتدى "بادى سوت " بإحدى درجات اللون الوردى ، و حمل التصميم توقيع دار أزياء " Fleur Du Mal " بينما وصل سعره الى 411 جنيها إسترلينى.