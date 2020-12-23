محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة عبير صبري أن السجادة الحمراء في العديد من المهرجانات العالمية تشهد لحظات عفوية بين النجوم.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي لبرنامج ET بالعربي، أنها لا تجد مشكلة فيما يفعله النجوم المصريين على السجادة الحمراء.

وردًا على سؤال المذيع بشأن القبلات التي شهدتها العديد من المهرجانات بين الفنانين، وخاصة أن الجمهور ينتقد تلك الأفعال بقول: "ما يبوسوا بعض في البيت"، قالت "عبير": "نبوس بعض في البيت وعلى الريد كاربت إيه اللي يمنع، فيه لحظات من المرح والبهجة والحب، أجواء الريد كاربت بتبقى دايما فيها طاقة، دي مناسبة فنية مبهجة لأصحابها".

كانت هذه تفاصيل خبر "في البيت وعلى الريد كاربت إيه اللي يمنع؟".. عبير صبري تُبرر قبلات الفنانين على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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