محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رد مطرب ستار أكاديمي يحيى صويص، على الشائعات التي انطلقت مؤخرًا بشأن علاقته بالخلاف الذي وقع بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.
وفي تصريح له ببرنامج ET بالعربي، نفى "صويص"، تلك الشائعات مؤكدًا إنه لا ينشغل بما يقال حول الأمر وإنه عرف بخلاف بسمة بوسيل وتامر حسني من السوشيال ميديا، مؤكدًا إنه ليس له دخل بخلافهما لا من قريب أو من بعيد.
يذكر أن العديد من الشائعات تداولت مؤخرا حول تسبب يحيى صويص بالخلاف الذي وقع بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، إذ كانت تربط صويص ببسمة علاقة صداقة خلال فترة الأكاديمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إقحام اسمه في خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل.. يحيى صويص يرد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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