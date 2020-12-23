وائل جسار يشارك في تحدي "محسود" والهضبة يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك المطرب اللبناني وائل جسار في تحدي أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب. وأعاد وائل جسار نشر تغريدة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". كتب الهضبة : "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة". وعلق وائل جسار على إشادة الهضبة بغنائه: "حبيبي يا عمرو يا هضبة ويا أخويا أنت دائما معودنا على الحاجات الحلوة زي قلبك النظيف". يذكر أن عددا من نجوم الغناء شاركوا في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .

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