شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور جديدة لـ " آنا دى أرماس" أثناء تجسيدها مارلين مونورو فى فيلم Blonde والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سربت 3 صور جديدة لـ آنا دي أرماس، وذلك أثناء تصويرها فيلم نيتفلكس الجديد Blonde، العمل الذي يدور حول تاريخ خيالي للحياة الداخلية لأيقونة الجمال مارلين مونرو، وفقا لما كتبته نيتفلكس، ومن المتوقع أن يطرح العمل خلال العام المقبل 2021.



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على ان يقوم أندرو دومينيك، بكتابة وإخراج العمل الجديد، الذى يستند إلى الرواية التي تحمل نفس الاسم، Blonde، وطرحت خلال عام 2000، للكاتب جويس كارول أوتس.



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فيلم Blonde من بطولة بوبي كانافال، أدريان برودي، جاريت ديلاهونت، سكوت ماكنيري، جوليان نيكلسون، ايفان ويليامز، سارة باكستون، توبي هاس، كزافييه صموئيل، جنبا إلى أرماس التي تؤدى دور البطولة.



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كما انضمت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج والكريس ايفانز، وفقًا لما أعلنه موقع Deadline خلال تقرير مؤخرًا، حين أكد أن العمل من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.

وكانت قد أجلت شبكة Netflix بدء إنتاج فيلم "The Gray Man" الجديد، الذي كان من المقرر عرضه في منتصف يناير من العام المقبل 2021، بسبب مخاوف بشأن الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 في كاليفورنيا، العمل من بطولة النجمين العالميين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، وفقا لما نشره موقع "variety".

لم يعلق أي من المسئولين من شبكة نيتفلكس، عن الأمر، ولكن أوضحت مصادر قريبة من الإنتاج أن التوقف لأجل غير مسمى، نابع من زيادة الحذر مدفوعًا بالأرقام المرتفعة نسبيًا لـ مرضى Covid 19، حيث شهدت كاليفورنيا ارتفاعات قياسية من الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة.