شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يصور كليب جديد للتوعية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى ملحم زين من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، من كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية العربيه.

وشارك في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى جاءت المجتمع ككل على الالتزام بالمعاييروالإجراءات للحد من انتشار العدوى.

يذكر أن آخر أعمال ملحن زين أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت عدد من نجوم الغناء الوطن العربي كل من صابر الرباعى، نجوى كرم،عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.