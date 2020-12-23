محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استقبل المطرب أحمد كامل، اليوم الثلاثاء مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم "آيلا".

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "كامل"، صورة له وهو يمسك بيد طفلته وعلق عليها: "اللهم أنبتها نباتا حسنا، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.

واحتفل أحمد كامل بزواجه في مطلع العام الجاري في حفل زفاف حضره العديد من نجوم الفن.

يُذكر أن أحمد كامل حقق العديد من النجاحات كبيرة وتصدر موقع اليوتيوب في مصر أكثر من مرة بأغاني "مابقتش أخاف" و"كانسر".

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. أحمد كامل يستقبل مولودته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.