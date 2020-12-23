رسالة والدة حمو بيكا لهاني شاكر بعد قبوله اعتذار نجلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت والدة نجم المهرجانات حمو بيكا، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد تنازل النقابة عن مقاضاة نجلها حفاظا على مستقبله وأسرته.

وقالت والدة بيكا، في مداخلة مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار": "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ هاني، وربنا يجعلها سنة حلوة عليك وعلى أولادك وأسرتك، أنا متشكرة جدا، وحقك عليّا لتاني مرة، وحمو أخوك، وشكرا على اللي أنت عملته معانا".

أضافت: "الحمد لله رب العالمين، ولو عارفة أوصل لأستاذ هاني كنت شكرته، ده قلبه طيب وابن حلال وربنا يباركله في صحته".

وكان المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قال في بيان مساء السبت الماضي، إن "نقابة المهن الموسيقية في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر؛ وبعد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق؛ فقد قبل السيد النقيب الاعتذار وكلف المستشار القانوني للنقابة بالتنازل عن الدعوى القضائية حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مغني المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.