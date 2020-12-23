شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يسجل أغنية جديدة كلمات وألحان الأخوين "حجاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنية سينجل جديدة من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيتوس، ولم يتم الاستقرار على اسم نهائى للأغنية حتى الآن، إلا أنها تحمل طابع البهجة.

وقدم شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

كان المطرب أحمد شيبة قد قدم دويتو مع المطربة أمينة بعنوان "خليك فى البيت"، من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.