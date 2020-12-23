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بالصور.. ملحمة السويس يقتنص معظم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أسدل الستار مساء الثلاثاء، على الدورة الخامسة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، بإعلان جوائز الدورة.



وحصد جائزة أفضل عرض، مسرحية "ملحمة السويس" تأليف وإخراج محمد زكي، وهو العرض الذي اقتنص أيضا العديد من الجوائز.

بينها جائزة أفضل مخرج لمحمد زكي، كما حصد العرض على جائزة الإضاءة والتي ذهبت إلى إبراهيم الفرن، وأفضل أزياء وذهبت إلى روان علاء؛ كذلك أفضل ديكور الديكور لمينا رضا.

أيضا حصلت بطلة العرض أسماء عمرو على جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع شريهان قطب بطلة عرض "قصة عادية جدًا".

كما ذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للممثل الشاب بسام عبدالله عن دوره في مسرحية ملحمة السويس، والفنان أحمد صلاح عن دوره في مسرحية قصة عادية جدا، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل أول ذهبت إلى ياسر عزت عن مسرحية للإيجار، ومصطفى عسكر عن دوره في مسرحية المصنع، وهي الجائزة التي جاءت مناصفة بينهما.

كما جاءت جائزة أفضل ممثلة دور ثان مناصفة أيضا بين نهاد سعيد ونيفين أغا، عن عرض ملحمة السويس.

بينما جائزة أفضل ممثل دور أول فجاءت مناصفة ياسر عزت عن مسرحية للإيجار، ومصطفى عسكر عن دوره في مسرحية المصنع.

أما جائزة التأليف فذهبت إلى يوسف سلامة ومحمد مرسى عن عرض المصنع، ومحمد عبدالوارث عن مسرحية قصة عادية جدا.

بينما كانت هناك جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي ذهبت إلى فريق عمل مسرحية كازينو السهرة السعيدة.

والتميز في التحريك ذهبت لـ أسماء الوهيدي عن عرض "المسرح" وذهبت جائزة التميز في المكياج لـ لمياء محمود عن عرض "المصنع".

وفي سياق متصل كرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين رئيس أكاديمية الفنون، النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، في الحفل الختامي للمهرجان والذي أقيم على مسرح النهار.

وقبل حصولها على التكريم، تم عرض فيلم تسجيلى عن مسيرة إلهام شاهين المهنية، وأبرزها أعمالها، وتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، كما تم عرض أبرز اللقطات من أعمالها المحفورة في ذاكرة المشاهدين.

وعبرت إلهام عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، والقائمين على المهرجان.

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان انطلقت يوم 15 ديسمبر الجاري.

وتقدم للمشاركة في هذه الدورة ما يقرب من 50 عرضًا ووقعت لجنة المشاهدة على اختيار 7 عروض مسرحية لتنافس على جوائز المهرجان وهي: «للإيجار»، للمخرج كريم البسطي، وديكور الدكتور محمود فؤاد صدقي، «ملحمة السويس» للمخرج محمد زكي، «الحلبة» للمخرج محمد فاروق، «الفراشات» للمخرج رامي نادر، «كازينو السهرة السعيدة» للمخرج محمد صلاح طافش، «المصنع» للمخرج مصطفى عسكر، «قصة عادية جدا» للمخرج محمد عبدالوارث.

وتضم لجنة تحكيم الدورة الخامسة، كل من المخرج السينمائي سامح عبدالعزيز، والمخرج السينمائي إبراهيم فخر، والمخرج السينمائي أحمد خالد أمين، والمخرج المسرحي هشام عطوة، والمخرج المسرحي شادي سرور، والفنان أحمد صيام، والفنانة سلمي غريب، والفنان أحمد تمام، والفنان محمد نبيل منيب، والناقد يسري حسان، ومهندس الديكور وائل عبدالله.