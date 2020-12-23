ناشطون طاردوا كايلي جينر لارتدائها فرو الثعالب: “متوحّشة، عار عليكِ”

متابعة بتجـــــــــرد: واجهت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر، حشداً من المحتجين الغاضبين خارج أحد المتاجر في بيفرلي هيلز، يقال إنه يبيع أزياءً مصنوعة من فرو الثعالب. حيث رفع نشطاء حقوق الحيوانات شعارات مندّدة باختيار جينر، مثل “ارتدي بشرتك” و”أوقفوا الإساءة” و”عار عليكِ”، ونعتوها بـ”المتوحشة”، بحسب ما نقل موقع “تي إم زي” الأميركي.

وعمد ناشطون على منع سيارتها من المرور، بينما حاول السائق الابتعاد والتراجع للخلف سريعاً، كما حاول أحد حراسها إبعاد أحد المتظاهرين من مسار سيارة كايلي. وأفاد أحد المحتجين أنهم لن يكفّوا عن ملاحقة كايلي حتى تقسم أنها لن ترتدي الفرو، وأنهم سيستهدفونها حتى لو لم تكن ترتدي الفرو وسيطاردونها أينما ذهبت.

وعلى خلاف كيم كارداشيان التي ترتدي فرواً اصطناعاً، تتمسّك كايلي بارتداء الفرو الطبيعي، مشجعةً بطريقة غير مباشرة على قتل الثعالب وتهديد المنظومة البيئية.