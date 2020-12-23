حقيقة توقّف مسلسل الفنانة درة إلى أجل غير مسمى

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار كثيرة حول توقف مسلسل “انتقام سري” فترة طويلة وإلى أجل غير مسمى.

وفي تصريحات صحفية نفى المنتج إسلام المرسي كل هذه الأخبار، مؤكداً أن المسلسل لم يتم إيقافه، وأنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات.

كما أوضح أن فريق العمل من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن التحضيرات مستمرة خلال الفترة الحالية، ولا تزال الترشيحات لأبطال العمل مستمرة.

من جانب آخر، اعتذرت النجمة التونسية درة، عن عدم المشاركة في مسلسل “انتقام سري”؛ وذلك نظراً لضيق الوقت ولدخولها في عملية تصوير فيلمها “الكاهن” خلال أيام.

مسلسل “انتقام سري” من تأليف أمين جمال ومن إنتاج إسلام المرسي، ومن إخراج أحمد حسن.

يشار إلى أن درة تشارك في فيلم “الكاهن” الذي ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على السينما العربية ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها في البطولة كل من النجوم: محمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب.