مادونا تتماثل للشفاء بعد عمليتها الجراحية

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة الاستعراضية والمغنية الأميركية مادونا، عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، صورة تُظهر آثار الجراحة التي خضعت لها في ساقها اليمنى، وبدا أنها تعتمد علاج الحجامة الصينية (cupping) في ساقيها.

وكانت مادونا (62 عاماً) سقطت عن كرسيّها على المسرح أثناء عرض غنائي راقص في حفل من جولة “Madame X” في باريس. حاولت بعده استدراك الموقف ومواصلة الغناء على مضض، قبل أن تنهار باكيةً من شدة الألم. واضطرت بعدها إلى إلغاء حفلات عدّة من الجولة.

وفي أواخر تشرين الثاني، شاركت مادونا متابعيها صورة أشارت فيها إلى تحسّن حالتها الصحية، مرفقةً إياها بجملة: “الناجية Madame X”. وتختار المغنية اسم “Madame X” في إشارة إلى ألبومها الأخير، الذي طرحته في حزيران 2019، واتّخذت فيه شخصية “مادام إكس”، المستوحاة من لوحة للرسام الأميركي جون سنغر سارغنت، تحمل الاسم نفسه، وتصوّر فيرجيني أميلي أفيغنو غوترو الأريستوقراطية.

لمادونا تاريخ مأسوي مع السقوط المباشر على المسرح، إذ تعثّرت في العام 2015 بالمشلح الطويل الذي كانت تلفّه حول عنقها وشدّه الراقصون معها، قبل عام على تعثرها بطرحتها البيضاء التي ساعدها على حملها مرافقان، حيث فقدت توازنها وكادت تسقط أرضاً، قبل أن تستدرك الموقف وتتخلص من الطرحة وتكمل عرض “Material Girl”.