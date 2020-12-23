الإطلالة الأولى لقصي خولي وفاليري أبو شقرا في “لا حكم عليه”

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا عن البوستر الدعائي الأول لمسلسل “لا حكم عليه” الذي تؤدي دور البطولة فيه إلى جانب النجم السوري قصي خولي.

ويظهر الثنائي في الصورة ضمن أجواء غامضة وكأنهما في غرفة تحقيق أو سجن ما.

“لا حكم عليه” من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات وندين جابر، ويتألف من 15 حلقة، من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”.

ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.

ويشارك في بطولة المسلسل كارلوس عازار، فادي إبراهيم، كارين سلامة، سحر فوزي، طوني عيسى، إيلي متري، عبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم.

وكان قصي قد تخلى تماماً عن شعره من أجل دوره الجديد في المسلسل.

يذكر أن قصي لم يشارك في السباق الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال تصوير مسلسل “عشرين_عشرين” بسبب جائحة فيروس كورونا.