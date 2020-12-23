جينفر لوبيز.. هل تلغي زواجها من أليكس رودريغيز؟

متابعة بتجـــــــــــرد: طوال الفترة الماضية التزمت النجمة الأميركية جينفر لوبيز الصمت بشأن خطط زفافها مع خطيبها أليكس رودريغيز.

ويبدو أن النجمة قد قررت إلغاء حفل زفافها بعد أن واجه عقبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ كان مقرراً إقامته في إيطاليا في يونيو الماضي.

وكشفت النجمة البالغة من العمر (51 عاماً) خلال لقائها في برنامج آندي كوهين الإذاعي عن أن إلغاء حفل زفافها كان أمراً محزناً وقالت: “بالتأكيد ليس هناك اندفاع، لكن الأمر كان محزناً حقاً لأنه كان من المفترض أن نتزوج في يونيو وخططنا لكل ذلك في مارس وأبريل، ولكننا عندما ننظر إلى الأمور اليوم نعتقد أن الأمر لن يحدث”.

وحول إمكانية إلغاء فكرة الزواج من رودريغيز كلياً قالت: “نعم، لقد تحدثنا عن ذلك بالتأكيد، أعني في سننا كلانا قد تزوج سابقاً، هل نتزوج مجدداً؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ أعتقد أن هذا الموضوع يتعلق بالشخصية والأمور التي تريدها”.

وتابعت جينفر قائلة: “إيطاليا هي أسوأ مكان في العالم من حيث انتشار الفيروس وكنا سنتزوج هناك ولكنني في لحظة ما قررت إلغاء كل شيء”.

وأضافت: “قبل بضعة أشهر فكرنا في موضوع الزواج مرة أخرى ولكنني رأيت أن الوقت لم يكن مناسباً بعد ولكنني مؤمنة بأن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب، لا داعي للاندفاع سيحدث عندما يحدث”.

وارتبطت جينفر بلاعب البيسبول الأميركي أليكس رودريغيز (45 عاماً) في فبراير 2017، وأعلنا عن خطبتهما في مارس الماضي.