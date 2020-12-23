السودان وأمريكا يبحثان آفاق التعاون الاقتصادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، مع مسؤولين أمريكيين آفاق التعاون الاقتصادي بعد إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جاء ذلك في اجتماع بالخرطوم بين وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، ومدير الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، كريستوفر كلارك، ومدير الخليج العربي في مجلس الأمن القومي، كيناث إيفانزو.
وأصدرت وزارة المالية السودانية بيانا عقب الاجتماع جاء فيه، إن اللقاء تناول فتح الأبواب للاستثمارات الأمريكية في السودان خاصة من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في مجالات الزراعة والبنية التحتية، وتمويل الشركات الصغيرة، والمتوسطة عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تطرق إلى الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والاستفادة من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح البيان، أن اللقاء تناول كافة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودور الولايات المتحدة في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأشار اللقاء إلى ترتيبات زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى السودان أوائل يناير/كانون الثاني، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.
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