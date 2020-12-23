رسميا.. حل الكنيست الإسرائيلي والانتخابات المبكرة في مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الكنيست الإسرائيلي نفسه رسميا ،في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأعلن التوجه إلى انتخابات مبكرة في 23 من مارس/آذار المقبل.

وأصدر الكنيست الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "لم يتم تقديم ميزانية الدولة، وتم حل الكنيست، وفقًا للقانون، ستُجرى انتخابات الكنيست الـ24 بعد 90 يومًا، أي يوم الثلاثاء 23 مارس/أذار 2021".



ومع منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء انتهت المهلة المحددة بموجب القانون لتقديم ميزانية إسرائيل، ولكن عدم تقديمها أدى إلى حل الكنيست تلقائيا.

وستكون هذه هي الانتخابات الرابعة التي تجري بإسرائيل في غضون عامين، وكان أحدثها في مارس/آذار الماضي.

وتشكلت الحكومة الحالية في مايو/أيار الماضي استنادا إلى اتفاق شراكة بين "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس.

ولكن الخلافات بين الحزبين لم تتوقف منذ ذلك الحين، ولحين تشكيل حكومة جديدة تبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال.

وتعهد نتنياهو في وقت سابق الليلة بالفوز بالانتخابات.

وقال في كلمة للشعب الإسرائيلي: "لم أكن أريد انتخابات لقد صوتنا ضدها، لكن انسحب جانتس من الاتفاقات بيننا، وهذا القرار يجر إسرائيل إلى الانتخابات، وإذا فُرضت علينا الانتخابات، أعدكم بأننا سنفوز، وسيحقق الليكود نصرًا كبيرًا".

وحمل نتنياهو وزير الدفاع بيني جانتس المسؤولية عن جر إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.

ومن جهته، قال رئيس الكنيست ياريف ليفين في الجلسة العامة للكنيست: "نحن بصدد حملة انتخابية صعبة، أدعو إلى تجنب تصعيد التوتر، والقيام بكل ما هو ممكن حتى تجري الحملة الانتخابية، وتنتهي بطريقة منظمة ودون مظاهر العنف".

وكان استطلاع للرأي العام نشرته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أشار إلى تقدم حزب "الليكود" في الانتخابات المقبلة، ولكنه سيجد صعوبة نظرا لقوة خصومه من اليمين الإسرائيلي.

الاستطلاع توقع حصول "الليكود" على 28 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، فيما توقع حصول حزب "أمل جديد" اليميني برئاسة جدعون ساعر، منافس نتنياهو، على 20 مقعدا، وتحالف "يمينا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت على 15 مقعدا.

ويحل حزب "هناك مستقبل" المعارض رابعا بحصوله على 13 مقعدا فيما تحصل القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، أما حزب "أزرق أبيض" برئاسة جانتس فينخفض إلى 6 مقاعد، بحسب الاستطلاع.