رضوى الشربيني تعلن عن توقف برنامجها "هي وبس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني توقف حلقات برنامجها "هي وبس"، بشكل مؤقت، إذ لفتت إلى أنها تحتاج إلى إجازة لن تطول مدتها، موضحة أن الأسباب وراء توقفها المُفاجئ هو احتياج ابنتيها إليها، كما تُفضل اختيار تلك الفترة للابتعاد عن أي ضغوطات، مؤكدة أن الموسم الخامس والحالي من برنامجها كان «صعبا» وتطلب بذل مجهودات لتقديم أفضل محتوى على مستوى المواسم السابقة.

وقالت "الشربيني" في برنامجها المُذاع عبر قناة "CBC سفرة": "أنا عارفة إن أنا أول مرة أعمل الحركة دي في أي موسم قعدنا أربعة مواسم ماعملتهاش، أنا بستأذنكم إن أنا أطلع إجازة وإن شاء الله مش هتبقى إجازة طويلة، هحاول على قد ما أقدر، أنا عارفة أنكم أتعودتم إن كل المواسم بتكون بالشهور الكتير دون فاصل في النصف".

وتابعت: "لكن في الحقيقة أنا بناتي زعلانين مني جدًا وهما قاعدين وراء الكاميرا دلوقتي، فعايزة أكون معاهم شوية، كمان الموسم دا أصعب موسم في الخمسة والحلقات تقيلة وكل حاجة تقيلة وأنا كنت عايزة آخد الإجازة من بدري، وكنا بدأنا الموسم من قريب، فمهنيًا، ما ينفعش وكنا متفقين مع ناس، ولقيت التوقيت المناسب رأس السنة، أنتم بتحتفلوا وأنا كما أحتفل مع بناتي حبايبي وأمي واللي حواليا، وآخد إجازة".

وتابعت: "أنا بعتذر وعارفة أنكم بتستنوا البرنامج بس عايزاكم تعذروني وأنا بحبكم جدًا جدًا، مش هكون معاكم لأول مرة في رأس السنة، خليني أقولكم 2020 كانت كرم وستر في كل الأحوال لكن سنة تقيلة علينا جميعًا ومكناش مستعدين حتى نفسيًا ليها، عليكي بالدعاء والإلحاح، أي مصيبة وقعنا أو هنقع فيها ماحدش هينجدنا إلا ربنا، خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، وتفاءلوا بالخير تجدوه، وخلي بالك على روحك وأشوفك على خير".

وكانت الإعلامية بدأت الموسم الخامس، أغسطس الماضي، بعد ترددها في الانطلاق وسط تفشي جائحة كورونا، وخلال الموسم تعرضت للمرة الأولى إلى التحقيق من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، بعد تحدثها بتلقائية عن النساء "غير المحجبات"، حيث تسببت تصريحاتها في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنها إعتذرت وعادت لتستكمل حلقات البرنامج.