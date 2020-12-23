شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تستمتع هيدى كلون بوقتها فى برلين بعد ظهورها على غلاف Vogue Germany والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من جدول أعمالها المزدحم دائما إلا أن النجمة العالمية هيدى كلوم قادرة على إيجاد وقت لتدليل نفسها والبعد عن كل الضغوط التى تحيطها، والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لهيدى كلوم مذيعة "Germany’s Top Model" أثناء اصطحاب كلبها فى نزهة فى برلين بألمانيا.

ظهرت هيدى كلوم مرتدية ملابس سوداء ذات تصميم بسيط إضافة الى حذاء رياضى باللون الأبيض، ولم تنس هيدى البالغة من العمر (47 عام) أن ترتدى القناع الواقى، وذلك لكى تتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا "COVID-19.

من جهه أخرى، تصدرت هيدى كلوم مؤخرا غلاف مجلة "Vogue Germany" جنبا إلى جنب مع ابنتها لينى، ويمثل هذا الغلاف ظهور الفتاة البالغة من العمر 16 عاما كإحدى أهم الخطوات فى عالم عرض الأزياء.

وكانت هيدي كلوم قد انتقلت مؤخرا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "Instagram" ونشرت مقطع فيديو قصير لها مع ابنتها وظهرتا وهما يقفزان من الفرح أثناء رؤية غلاف مجلتهما في متجر!



هيدى كلوم (3)