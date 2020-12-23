شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ عمر كمال: "معايا باسبور أسافر بيه كل دول العالم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مطرب المهرجانات حمو بيكا، الهجوم على زميله المطرب الشعبي عمر كمال، مؤكدًا أن الأخير لا يمكن أن يكون سببًا في التأثير على شعبيته ونجوميته.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": "أحضرت نسخة والجزء الثانى من عمر كمال. ولن يؤثر على نجوميتى، الناس دى أنا اللى مطلعها.. وعاوزه بس يغنى بمفرده، ويكشف موهبته للناس، إن كان كذلك فعلًا".

وأضاف حمو بيكا: "لو على السفر، مستعد أسافر دول العالم كلها، ولكن حابب أغني في بلدى.. نعم يمكننى السفر لأي دولة في العالم ومعايا باسبور".

ومن جانب أخر، أعربت والدة مطرب المهرجانات الشعبي، حمو بيكا، عن سعادتها بعد قبول نقيب الموسيقيين اعتذار نجلها، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

وقالت والدة حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": "ربنا يبارك فيكي يا وش الخير والهنا، ربنا يكرمك.. نفسي أوصل للفنان هاني شاكر. وأقوله كل سنة وأنت طيب، وربنا يجعلها سنة حلوة عليك.. ومتشكرة وحقك عليا وحمو أخوك.. وربنا يجعلها سنة مفترجة علينا وعليك".

وواصلت: "هم وانزاح.. لو كنت أطول هاني شاكر وأوصله وأشكره، كنت عملت كدا.. الحمد الله.. الفنان هاني شاكر قلبه طيب وابن حلال.. ربنا يبارك في صحته وعافيته.. وإن شاء الله اللى جاي أحلى من اللى راح".

وأصدرت نقابة الموسيقيين، بياناً صحفياً، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيله بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والساده أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظآ على مستقبله ومستقبل أسرته".

ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.