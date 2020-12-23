كريم عبد العزيز يتوقف عن الاختيار 2 و"كيرة والجن" حدادا على وفاة عمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم كريم عبد العزيز حالة من الانتعاشة الفنية، حيث انتهى على مدار الفترة الماضية من تصوير جزء كبير من أحداث دوره بمسلسل "الاختيار 2"، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركه البطولة النجم أحمد مكى وعدد كبير من النجوم منهم إياد نصار وبشرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.
والمسلسل من الأعمال المهمة التي ينتظرها الجمهور، خاصة بعد النجاح الجماهيرى الضخم للجزء الأول من "الاختيار"، ومن المقرر أن يضع كريم خطة زمنية للتوفيق بين باقي مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، الذى يواصل تصويره أيضا ويشاركه البطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
وعلى مدار الإثنين والثلاثاء أوقف النجم كريم عبد العزيز تصوير جميع أعماله وارتباطاته الفنية، بسبب حالة الحزن والحداد التى يعيشها بعد رحيل عمه على عبد العزيز، حيث توفى الإثنين فى لندن، وتم دفنه هناك.
وكان النجم كريم عبد العزيز قد نشر عقب وفاة عمه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له.. نسألكم الدعاء و الفاتحة.
يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز و أحمد مكى، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.
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