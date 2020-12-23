شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يتوقف عن الاختيار 2 و"كيرة والجن" حدادا على وفاة عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم كريم عبد العزيز حالة من الانتعاشة الفنية، حيث انتهى على مدار الفترة الماضية من تصوير جزء كبير من أحداث دوره بمسلسل "الاختيار 2"، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركه البطولة النجم أحمد مكى وعدد كبير من النجوم منهم إياد نصار وبشرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

والمسلسل من الأعمال المهمة التي ينتظرها الجمهور، خاصة بعد النجاح الجماهيرى الضخم للجزء الأول من "الاختيار"، ومن المقرر أن يضع كريم خطة زمنية للتوفيق بين باقي مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، الذى يواصل تصويره أيضا ويشاركه البطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وعلى مدار الإثنين والثلاثاء أوقف النجم كريم عبد العزيز تصوير جميع أعماله وارتباطاته الفنية، بسبب حالة الحزن والحداد التى يعيشها بعد رحيل عمه على عبد العزيز، حيث توفى الإثنين فى لندن، وتم دفنه هناك.

وكان النجم كريم عبد العزيز قد نشر عقب وفاة عمه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له.. نسألكم الدعاء و الفاتحة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز و أحمد مكى، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.