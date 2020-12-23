شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: عندى فيلمين بحضر ليهم فى 2021 بعد "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر إلهام شاهين طرح فيلمها الجديد "حظر تجول" فى دور العرض السينمائية يوم 30 ديسمبر الجارى، وذلك بعد عرضه عالمياً للمرة الأولى فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الـ 42 وفازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى الفيلم .

وأكدت إلهام شاهين لـ"الخليج 365" أن 2020 انتهت نهاية سعيدة بالنسبة لها بحصدها جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان القاهرة، وطرح فيلمها "حظر تجول" يوم 30 ديسمبر خاصة وأنها تعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "يوم للستات" والذى تم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى أيضا.

وأشارت إلهام إلى أن لديها أكثر من مشروع سينمائى فى عام 2021 الأول هو "أهل العيب" تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكرى، والثانى فيلم تأليف وإخراج هالة خليل موضحة أنها لديها فيلم آخر مع هالة خليل ولكن لم يحسم توقيت بدء تنفيذه، مؤكدة على أنها مازالت تتطلع لتقديم الأدوار الجديدة والمختلفة رغم تاريخها الحافل فى السينما.

وعن مشاركتها فى دراما رمضان أكدت إلهام شاهين أنها تتلقى عروضًا لمسلسلات كل عام ولكن تعتذر عن بعضها لعدم مناسبتها لها أو عدم اكتمال المشروع موضحة أنها تلقت عرضًا للمشاركة فى مسلسل لشهر رمضان المقبل ولكنها اعتذرت.