قائمة جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.. وتكريم خاص لإلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، مساء يوم الثلاثاء، عن أسماء الفائزين في حفل ختام دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وتحت إدارة المخرج سامح بسيوني، على مسرح النهار.

وكرمت إدارة المهرجان النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وقبل حصولها على التكريم، تم عرض فيلم تسجيلي، عن مسيرتها وأبرز أعمالها، وتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، وعبّرت "إلهام" عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، والقائمين على المهرجان.

وإليك القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية:

- ذهبت جائزة أفضل ممثل عن عرض "قصة عادية جدا" للفنان فؤاد عبدالمنعم.

- ذهبت جائزة التميز في التمثيل إلى سمر علام عن عرض "للإيجار".

- ذهبت جائزة أفضل ديكور إلى رنا مدحت عن عرض "كازينو السهرة السعيدة".

- ذهبت جائزة التميز في المكياج إلى لمياء محمود عن عرض "المصنع".

- ذهبت جائزة التميز في التحريك إلى أسماء الوهيدي عن عرض "المسرح".

جوائز السينوغرافيا

- ذهبت جائزة أفضل الإضاءة إلى إبراهيم الفرن عن عرض "ملحمة السويس".

- ذهبت جائزة أفضل أزياء إلى روان علاء عن عرض "ملحمة السويس".

- ذهبت جائزة أفضل الديكور إلى مينا رضا عن عرض "ملحمة السويس".

- أفضل فنانة دور مساعد منافسة مناصفة بين نيفين أغا ونهاد سعيد عن عرض "ملحمة السويس".

- جائزة الممثلة الأولى مناصفة بين أسماء عمرو عن عرض "ملحمة السويس"، وشريهان قطب عن عرض "قصة عادية جدا".

جائزة التمثيل للرجال

- ذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى بسام عبدالله عن دوره في "ملحمة السويس"، وأحمد صلاح عن دوره في "قصة عادية جدا".

- ذهبت جائزة أفضل ممثل أول إلى ياسر عزت عن دوره في "للإيجار"، ومصطفى عسكر عن دوره في "المصنع".

- ذهبت جائزة التأليف إلى يوسف سلامة ومحمد مرسى عن عرض "المصنع"، ومحمد عبد الوارث عن عرض "قصة عادية جدا".

- ذهبت جائزة أفضل مخرج إلى محمد زكي عن عرض "ملحمة السويس".

- ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فريق عمل عرض "كازينو السهرة السعيدة".

- وذهبت جائزة أفضل عرض مسرحي ذهبت إلى "ملحمة السويس".

وشارك في المهرجان ثمانية عروض مسرحية عُرضت ضمن فعاليات المهرجان الذي كرم في افتتاحه الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.