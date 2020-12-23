سارة سلامة بفستان "برتقالي" ونسرين طافش جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير باللون البرتقالي.

مادلين مطر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين طبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس كاجوال.

هاجر أحمد

نشرت الفننانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.