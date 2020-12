سمية الخشاب تمارس التمارين الرياضية في الجيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها أثناء ممارستها التمارين الرياضية في الجيم.

وعلّقت الخشاب، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلةً: "لا تدع أحد يعمل بجهد أكبر منك".

وكانت الفنانة سمية الخشاب، نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها ترقص خلاله على أغنية "Look What You Made Me Do" للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، وذلك بعدما أصدرت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية حكمها في الدعوى المقامة منها، ضد طليقها الفنان أحمد سعد لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجهما، وقضت المحكمة بإلزام "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.