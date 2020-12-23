قرية مدفونة تحت الرمال يلفها الغموض …هذه قصة “وادي المر” في سلطنة عمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - “وادي المر” قصة قرية أقرب إلى الأساطير، تحوم حولها التساؤلات والغموض، ولولا الصور المنتشرة لها لقيل أنها غير حقيقية، فبعد أن كانت تضج بأهلها وسكانها، بات الهدوء يعلو ما تبقى من معالمها التي طمستها الرمال في سلطنة عمان.

وتوثق عدسة مصور عماني مشهداً مختلفاً لحياةٍ نشأت فوق رمال الصحراء وبيوتٌ أصلها ثابت، إلا أن الرمال الزاحفة بقرية وادي المُر أودت بساكنيها إلى مكان بعيد قبل نحو 30 عاماً.

وتقع قرية وادي المُر شمال شرق مركز ولاية جعلان بني بو علي التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، وتبعد عن مركز الولاية بمسافة 80 كيلومتراً، وفقاً لموقع وزارة الإعلام العمانية.

وتعد قرية وادي المر من قرى البادية، إلا أن أهلها قرروا الرحيل عنها قبل نحو 30 عاماً والانتقال إلى مركز الولاية، ومنهم من استقر به الحال في القرى الأخرى المجاورة، بعد أن أجبرتهم الرمال الزاحفة على هجرها، التي زحفت على المنازل لتسكنها بشكل كامل وطمستها تحت الأرض، حتى أصبحت تعرف بالقرية الواقعة تحت الأرض، وفقاً لما ذكر على موقع وزارة الإعلام العمانية.

تقع قرية وادي المُر شمال شرق مركز ولاية جعلان بني بو علي التابعة لمحافظة جنوب الشرقية

ورغم الخراب والدمار الذي لحق بمساكنها الهادئة، لا تزال قرية وادي المُر متمسكةً بجمالها وتستقطب الزوار، وخاصة المصورين، لتوثيق أطلالها.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، يشرح المصور العماني المحترف، هيثم الفارسي، أنه يمكن الوصول إلى قرية وادي المر عن طريق ولاية صور، أو عن طريق مركز الولاية للقادمين من المنطقة الداخلية.

قرية وادي المر في عمان

ويصف الفارسي انطباعه الأول منذ لحظة وصوله إلى القرية، قائلاً إن أول ما شعر به هو “الدهشة من مدى قوة الطبيعة”، متساءلاً في حيرة “كيف فرضت العوامل الطبيعية سيطرتها وهيمنتها على المكان”، حسب ما ذكره.

عجز الأهالي من سكان القرية عن العودة لمنطقتهم بسبب الرمال الكثيفة التي لم يستطيعوا إزاحتها أو إقاف زحفها في ذلك الوقت

ويقول المصور العماني: “بمجرد وصولك للقرية ومشاهدة منازلها، تبدأ مخيلتك بفرض العديد من الأفكار والتخيلات حول قصة المكان”، مضيفاً أنه “من بين أبواب منازلها، يمكنك سماع أصوات أهل قرية وادي المُر، صغاراَ وكباراً”.

وعن التحديات التي واجهته خلال عملية الثوثيق، يوضح الفارسي، الذي كان يزور موقع القرية للمرة الثالثة، أنه واجه صعوبةً في إيجاد التكوين المناسب للمكان.

ويشير الفارسي إلى أن الأجواء الضبابية الجميلة، التي صادفت وقت زيارته الثالثة للموقع، قد أضافت رونقاً آخر على المكان.

ويضيف الفارسي أنه يجب على الراغبين في زيارة قرية وادي المُر أخذ طريق ترابي غير معبد، مشيراً إلى أنه يُفضل استخدام مركبات الدفع الرباعي للوصول إلى القرية.