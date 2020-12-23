شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تسافر الإمارات خلال أيام لإحياء حفل غنائى بعد شائعة إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقاويل كثيرة ترددت مؤخرا عن إصابة النجمة أنغام بفيروس كورونا، بعد إصابة راندا رياض مديرة أعمالها بالفيروس وزوجها الفنان محمد الشرنوبى، وهى ما نفته لنا فى تصريحات لها، وأنها لا تختلط بمديرة أعمالها هذه الفترة، وتتواجد فى المنزل حاليًا، ولم تخضع لأى تحاليل للكشف عن إصابتها، وتستعد للسفر إلى الإمارات خلال أيام قليلة لإحياء حفل غنائى في الشارقة آخر الشهر الحالي، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وذلك بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الجاليات العربية وجمهور أنغام فى دبى، وتقدم عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها بيا، عمرى معاك، اتجاه واحد، جنبك مكانى، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

وكانت النجمة أنغام طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".