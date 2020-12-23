شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تشارك لقاء نادرا حول أمنياتها للعام الجديد منذ 32 سنة.. وتعلق: لسه زى ما هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" للقاء سابق لها فى عام 1988 أى منذ حوالى 32 عاما، تحدثت من خلاله حول أمنياتها في العام الجديد، وعلقت ليلى علوى، قائلة: "الحب بين الناس، والحب للبلد، وحب كل واحد لعمله.. عدت السنين ولسة أمنياتي للسنة الجديدة زي ما هى".

وقالت ليلى علوى، خلال لقاء بدايات 1988: "بقولك يارب سنة حلوة علينا كلنا، وكل واحد فينا يحقق كل حاجة حلوة يتمناها، ويارب يقرب كل الخير مننا ويبعد الشر عنا، ونفسى أقول حاجة صغيرة ودائما بقولها كل سنة وأنا حقيقى بقولها من قلبى لأنى بحب بلدى أوى، وهى الحب.. الحب بين الناس والحب للبلد وبيته هو ده اللى هينجحه ويرفعه".

يشار إلى أن النجمة ليلى علوى، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهوره، بمجموعة صور من احتفالية كنيسة سان جوزيف، التي حضرتها أمس، لتوجيه رسالة للمصريين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وكتبت فى تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، "من احتفالية كنيسة سان جوزيف، استمتعنا بترانيم عيد الميلاد المجيد بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما وفي ظل إجراءات احترازية مكثفة، كل سنة وكل المصريين بخير وحب وسلام".

وكانت قد حرصت ليلى علوي، على تهنئة صديقة عمرها الفنانة إلهام شاهين بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى،، ونشرت صورتها وعلقت قائلة، "مشوار عمر.. وصداقة سنين.. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر.. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها".