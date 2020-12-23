شكرا لقرائتكم خبر عن 500 دولار لـ ألف شخص.. تفاصيل تبرع كيم كاردشيان الأخير فى أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الفترة الأخيرة احتل مشاهير هوليوود عناوين الأخبار خلال انتشار الوباء، فيما تباهى الكثير منهم بثرواتهم بالهجرة إلى منازلهم وقصورهم الفخمة للدخول في عزل ذاتى أو حتى على متن يخوتهم الفخمة، إلا أن البعض الأخر مثل كيم كاردشيان ساهم في التبرعات من أول وقوع الأزمة التي ضربت معظم دول العالم، حيث أعلنت تبرعها 500 دولار لألف شخص، حيث إنها تريد نشر الحب فى أعياد الميلاد.

وكانت كتبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عبر حسابها بموقع تويتر: "مرحبا شباب مرحبا شباب! كان عام 2020 صعبًا ويشعر الكثيرون بالقلق بشأن دفع الإيجار أو وضع الطعام على مائدتهم أريد أن أنشر الحب بإرسال 500 دولار إلى 1000 شخص".



كيم كاردشيان عبر تويتر

لم تكن المرة الأولى لكين للتبرع أو إعلان مبادرة منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، حيث أعلنت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية التبرع بنسبة 20% من أرباح خط الملابس الداخلية الخاص بها المعروف باسمSKIMS ، لمكافحة فيروس كورونا حيث تذهب 20% من الأرباح إلى مؤسسة Baby2Baby وبرنامج الاستجابة للطوارئ الخاص بـ"كورونا"، والذى يوفر الأساسيات للأطفال والأسر المتضررة من تفشي المرض.

يشار إلى أن كيم كاردشيان، تمكنت من تحويل منزلها بالكامل مؤخرًا إلى شبكة عنكبوت عملاقة واحدة لعيد الهالوين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الاحتفال، فقبل احتفالات عيد الميلاد، عرضت كيم كاردشيان، صورتين ترصدان أشجار عيد الميلاد الشخصية لأطفالها بالإضافة إلى غرفهم الجميلة في قصرها المترامى الأطراف، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.