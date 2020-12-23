شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان عازف جيتار فى كواليس فيلم Ma Rainey's Black Bottom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية فيولا ديفيس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، يظهر من خلاله النجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان، وهو يعزف على الجيتار، وراء كواليس تصوير فيلمهMa Rainey's Black Bottom.

وظهر بوسمان في الفيديو الذي سرعان ما لقى إعجاب الكثير من متابعي ديفيس، وهو يعزف على الجيتار ويرتدى ملابس الحقبة التى كان يجسد فيها شخصيته في الفيلم.

وكانت بعض التقاريرالأجنبية كشفت عن مفاجأة جديدة وهي ظهورالنجم الراحل تشادويك بوسمان في حفل الأوسكار المقبل، فى فيلم Ma Rainey’s Black Bottom، الذى يعد أحد أكثر الأفلام المنتظرة فى موسم الجوائز المقبل من منصة نتفليكس التليفزيونية.

ووفقًا لصحيفة فاريتي فإن النجم الراحل بوسمان سيكون ضمن القائمة المرشحة لجوائز الأوسكار مثل كلاً من النجم العالمي Peter Finch و Heath Ledger ، وهما مرشحان لجوائز الأوسكار بعد وفاتهما وفازا بفئاتهما الخاصة.



تشادويك بوسمان

ومن المقرر أن تدور قصة الفيلم الجديد Ma Rainey's Black Bottom، استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ "Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس)، وعازف البوق الطموح Levee فى الموسيقى الشهيرة فى شيكاغو عام 1927.