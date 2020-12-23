شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن حفل 50 سنة لـ محمد صبحى: عيب المفروض نشكره مش نهاجمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على انتقاد البعض على السويشيال ميديا لـ الفنان الكبير محمد صبحى، بعدما أقام حفل تكريم لعدد من الفنانين الذين عملوا معه على مدار سنوات طويلة تحت عنوان 50 سنة فن، قال النجم هانى رمزى فى ندوته التى أقامها قسم الفن باليوم السابع: "استغربت الانتقاد ورديت على الناس فى بعض الصفحات الخاصة بى على السوشيال ميديا، لأنه استفزنى".

وأضاف هانى رمزى: "أنا شايف تكريم فنان كبير مثل محمد صبحى لشركاء ليه شاركوه مشواره الفني طيلة 50 عاما لافتة عظيمة، وأحرجنا جدا لأنه هو تعب معانا وخرج أجيال واتعلمنا منه كتير، وقدم لنا كتير والمفروض أننا نكرمه مش هو اللى يكرمنا وأحرجنا بذوقه، والحدث عظيم ولافتة طيبة منه، ونحن جميعا سعداء بالمشاركة في أعماله، وهو يشكرنا وبصراحة هو خلى جوانا أثر عظيم تجاهه".

وتابع رمزى خلال حديثه قائلا: "كنا فرحانين إنه أهدانا تمثال لشخصية هاملت اللى عملها وهو من أشهر النجوم اللى قدموها على المسرح، وياما صرف من جيبه عشان المسرحية دى تنجح، والشخصية دى هو بيحبها جدا، والتمثال له قيمة، ولما ييجى يكرم حد بيكرمه، بأغلى حاجة عنده، واندهشت إن الناس بتفكر كدة والتمثال مش شكله، ده شكل هاملت، وما كنش فيه داعى للى عملوه، واحنا لازم ندفع ضريبة فرضتها علينا السويشال ميديا، وفرضتها علينا الظروف اللى أصبحت ساحة ليس لها رقابة أو حساب، واللى عايز يقول حاجة بيقولها، وبدل ما نشكر الفنان محمد صبحى نهاجمه وننتقده، حاجة غريبة بجد لأن فيه ناس تخش تضايق وتجرح وتقول أى كلام وتنتقد وخلاص".