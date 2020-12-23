شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: السوشيال ميديا زعلت الليبيين منى وتنازلت عن اسم "عمر المحتار" لفيلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم هانى رمزى عن سبب غيابه عن السينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد على مدار عامين ونصف العام، حيث قال خلال ندوته التى أقامها قسم الفن باليوم السابع: "إن سبب غيابه عن الأعمال الفنية طيلة عامين ونصف جزء منه يخصه، وجزء يخص المبدعين الكتاب، أنا مابعرفش أعمل حاجة إلا لما أكون بحبها، ومقتنع بها تماما".

وأضافت رمزى خلال حديثه قائلا: "أنا مش ساكت بجهز نفسي وبقرأ سيناريوهات، وتعاقدت على كذا فيلم لكن ظروف كورونا أخرت التنفيذ منهم فيلم (عمر المحتار)، وزى ما وعدت إنى هغير اسم الفيلم، ولما أعلننا عن اسم الفيلم بمهرجان الجونة صحيت ونمت لقيت الدنيا انقلبت بعد ما عملتها معانا السوشيال ميديا، ولما لقينا إن الناس زعلت، وأنا مليش ذنب وأنا حسن النية كلمت شركة الإنتاج وبلغتهم إننا عايزين نسعد الناس مش نزعلهم واللى يزعلهم يزعلنا، خاصة أن المناضل عمر المختار غالى علينا كلنا وقدمت اعتذار ونشرته على حسابى، والناس تقبلت الاعتذار، وقالوا بالفعل إن ده ينم عن حسن نية وبصراحة مش لاقيين لغاية دلوقتي اسم بديل، وأنا بطلب من كل الناس تقترح اسم مميز للفيلم ونكتب اسمه على تتر الفيلم ماعنديش مشكلة".

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.